تراجع جماعى لمؤشرات بورصة الكويت فى مستهل تعاملات اليوم

خيم اللون الأحمر على شاشات بورصة الكويت، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع- حيث هبط المؤشر العام للسوق بنسبة بلغت 0.17%، كما انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.1%، في الوقت الذي تراجع فيه المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسب بلغت 0.32% و0.47% على التوالي.وأظهرت بيانات بورصة الكويت، وصول حجم التداولات بالبورصة في المستهل إلى نحو 27 مليون سهم، وذلك من خلال تنفيذ 2080 صفقة بيع وشراء، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8 ملايين دينار.وتصدر سهم "بيتك" أنشط التداولات بالبورصة بقيمة 1.9 مليون دينار مرتفعًا 0.16%، فيما تصدر سهم "بنك وربة" كميات التداول وذلك بالتعامل على 7.1 مليون سهم متراجعًا 3.24%.وجاء سهم "دبي الأولى" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 4.94%، بينما تصدر سهم "أجوان" القائمة الخضراء مرتفعًا بنحو 9.9%.