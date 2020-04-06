خالد أبو بكر: السيسي انتصر للإعلام بتوجيهاته حول معهد الأورام

قال خالد أبو بكر، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إجراء الكشف الطبي على العاملين والمرضى بمعهد الأورام، بمثابة انتصار للإعلام.وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "كل ممرض وممرضة على باب معهد الأورام رئيس الجمهورية سمع صوتك شوف الدولة بتشتغل إزاى هذا دور الإعلام، هل وزير البحث العلمي والتعليم العالي كان يعرف بهذا الأمر قبل أن تكشفه الصحافة؟".وفي إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وفي ظل الملابسات التي شهدها المعهد القومي للأورام باكتشاف إصابة عدد من العاملين به بالفيروس، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك حصر كافة المخالطين لأى حالات إيجابية للكشف الطبى عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.