السعودية تفرض حظرا كليا للتجول في بعض المناطق لاحتواء كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم، فرض حظر كلي في العديد من مناطق البلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إن منع التجول على مدار (24) ساعة يوميًا في كل من (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس".وأضافت وزارة الداخلية أن القرار يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة لمواجهة جائحة كورونا وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.يذكر أن المملكة سجلت أكثر من ألفي حالة إصابة بكورونا بخلاف الوفيات.