رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مليون و274 ألف إصابة بكورونا في العالم ووفيات تقترب من 70 ألفا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:23 ص
كورونا
كورونا
وسام عطية
طباعة
أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز المليون و276 ألفا حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميترز»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و276.117 حالة حتى صباح اليوم، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 265 ألفا، مشيره أيضا إلى أن عدد الوفيات اقترب من 70 ألفا.

وجاء على موقع رصد حالات فيروس كورونا (كوفيد -19)، التابع لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الحالات المصابة في الولايات المتحدة أكثر من 336 ألفا و851 حالة، وإسبانيا أكثر من 131 ألفا و646 حالة، تلتها إيطاليا بأكثر من 128 ألفا و948 حالة، ثم ألمانيا أكثر من 100 ألف و123 حالة، وفرنسا 92 ألفا و839 حالة، مع شبه استقرار في الأعداد بالصين بأكثر من 81 ألفا و708 حالة.

كما ذكر الموقع، أن عدد الوفيات على مستوى العالم بلغ أكثر من 67 ألف حالة وفاة، وهو أكثر من ضعف عدد الوفيات قبل أسبوع، وبزيادة 2 آلف عن يوم أمس.

وتصدرت إيطاليا القائمة بأكثر من 15 ألفا و887 حالة وفاة، تلتها إسبانيا بأكثر من 12 ألفا و641 حالة، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بأكثر من 9 آلاف و620 حالة وفاة، ثم فرنسا بأكثر من 8 آلاف و78، تليهم المملكة المتحدة بأكثر من 4 آلاف و934 حالة، ثم إيران بأكثر من 3 آلاف و603 حالة وثبات نسبي في أعداد الصين بأكثر من 3 آلاف و331 حالة.

وأشار الموقع أن عدد المتعافين اقترب من 265 ألفا و944 حالة: ففي الصين تجاوز عدد المتعافين 77 ألفا و78 حالة، ثم إسبانيا أكثر من 38 ألفا و80 حالة، تليهم ألمانيا بأكثر من 28 ألفا و80 حالة، ثم إيران التي اقترب عدد المتعافين فيها من 22 ألفا و11 حالة، وإيطاليا التي لم يتغير عدد المتعافين بها عن أمس مستقرًا عند 21 ألفا و815 حالة.

ودعا الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في وقت سابق بجنيف بصبحة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي جورجيفا كريستالينا، الدول إلى رفع القيود والعوائق المالية لمواجهة وباء كورونا، ومساعدة المواطنين وتعويض المتضررين نتيجة تعطل سبل عيشهم، وكذلك مساعدة العائلات ورعاية النازحين واللاجئين علي مستوي العالم.

وشدد «أدهانوم»، على ضرورة عدم إهمال عمليات التطعيم الخاص بالأمراض الأخرى مثل شلل الأطفال، مشيرًا إلى أن المنظمة بصدد دعم الدول لاستمرار تطعيم الأطفال ضد كل الأمراض المعدية، وأنها وإن كانت تركز الجهود على مواجهة كورونا إلا أنها لن تترك ما تحقق فى سبيل مواجهة إنهاء تلك الأمراض.

وأشار مدير عام منظمة الصحة إلى أن المساهمات نتيجة نداء خطة الاستجابة، الذي أصدرته المنظمة قبل شهرين بقيمة 675 مليون دولار وصلت إلى جمع مبلغ 790 مليون دولار منها 300 مليون لمنظمة الصحة، والباقي إما سيقدم على صعيد ثنائي أو لمنظمات أخرى تعمل في الاستجابة لوباء كورونا.

ومن ناحيتها، أكدت جورجيفا كريستالينا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، أن العالم يعيش في فترة كساد اقتصادي أسوأ ما تعرض له إبان الأزمة المالية العالمية، مشددة على أن الاقتصادات تلقت ضربة موجعة وأن لديها موارد أقل لحماية انفسها خاصة وأن نحو 90 مليار دولار تدفقت خارج الدول ذات الاقتصادات الناشئة، مؤكدة أن صندوق النقد والبنك الدولي باتا مجندان، وهناك تريليون دولار سيتم استخدامها واستخدام ما يلزم لمزاجهة الأزمة، كما دعت كريستالينا نداء إلى الدائنين لاتخاذ اجراءات لمساعدة الدول الضعيفة.

موضوعات متعلقة

17 إصابة جديدة بكورونا في السعودية والإجمالي 2402

«الأرصاد»: فرص لسقوط أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة (فيديو)

الإفتاء توضح حقيقة إصدار فتوى تتعلق بصيام رمضان في زمن كورونا

اليوم.. بدء صرف المعاشات حتى 2000 جنيه

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

الإفتاء توضح حقيقة إصدار فتوى تتعلق بصيام رمضان في زمن كورونا

أحمد موسى لـ 10 قادمين من الخارج ينتمون للإخوان: ادفعوا مصاريف الحجر

محمد الباز: تحريض الإخوان على مصر فى أزمة كورونا كتب نهايتهم

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

منوعات

نقص بالتوابيت في الإكوادور مع تزايد وفيات كورونا

تايوان تحث السياح على انتهاج التباعد الاجتماعي

التطعيم ضد كورونا.. بيل جيتس يدعو إلى حل عالمي

إعصار مداري قوي يضرب جنوب المحيط الهادئ

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ليس بـ الطوب وحده نبنى العمارات
سيد عبدالقادر
يوم الضمير
ماجد حبته
خشبة فى عين بريطانيا!
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
المزيد

الثقافة

«إبداعات الصغار» على قناة القومي لثقافة الطفل عبر يوتيوب

لصالح الفنانين المتضررين من «كورونا».. «التشكيليين» تطلق «من أجل نقابتنا»

ثقافة الأردن تعلن أسماء الفائزين في مسابقة «موهبتي من بيتي»

دار الكتب: مخطوطات من وثائق ثورة 1919 عبر بوابة الثقافة