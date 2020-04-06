مليون و274 ألف إصابة بكورونا في العالم ووفيات تقترب من 70 ألفا

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز المليون و276 ألفا حتى صباح اليوم الاثنين.وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميترز»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و276.117 حالة حتى صباح اليوم، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 265 ألفا، مشيره أيضا إلى أن عدد الوفيات اقترب من 70 ألفا.وجاء على موقع رصد حالات فيروس كورونا (كوفيد -19)، التابع لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الحالات المصابة في الولايات المتحدة أكثر من 336 ألفا و851 حالة، وإسبانيا أكثر من 131 ألفا و646 حالة، تلتها إيطاليا بأكثر من 128 ألفا و948 حالة، ثم ألمانيا أكثر من 100 ألف و123 حالة، وفرنسا 92 ألفا و839 حالة، مع شبه استقرار في الأعداد بالصين بأكثر من 81 ألفا و708 حالة.كما ذكر الموقع، أن عدد الوفيات على مستوى العالم بلغ أكثر من 67 ألف حالة وفاة، وهو أكثر من ضعف عدد الوفيات قبل أسبوع، وبزيادة 2 آلف عن يوم أمس.وتصدرت إيطاليا القائمة بأكثر من 15 ألفا و887 حالة وفاة، تلتها إسبانيا بأكثر من 12 ألفا و641 حالة، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بأكثر من 9 آلاف و620 حالة وفاة، ثم فرنسا بأكثر من 8 آلاف و78، تليهم المملكة المتحدة بأكثر من 4 آلاف و934 حالة، ثم إيران بأكثر من 3 آلاف و603 حالة وثبات نسبي في أعداد الصين بأكثر من 3 آلاف و331 حالة.وأشار الموقع أن عدد المتعافين اقترب من 265 ألفا و944 حالة: ففي الصين تجاوز عدد المتعافين 77 ألفا و78 حالة، ثم إسبانيا أكثر من 38 ألفا و80 حالة، تليهم ألمانيا بأكثر من 28 ألفا و80 حالة، ثم إيران التي اقترب عدد المتعافين فيها من 22 ألفا و11 حالة، وإيطاليا التي لم يتغير عدد المتعافين بها عن أمس مستقرًا عند 21 ألفا و815 حالة.ودعا الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في وقت سابق بجنيف بصبحة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي جورجيفا كريستالينا، الدول إلى رفع القيود والعوائق المالية لمواجهة وباء كورونا، ومساعدة المواطنين وتعويض المتضررين نتيجة تعطل سبل عيشهم، وكذلك مساعدة العائلات ورعاية النازحين واللاجئين علي مستوي العالم.وشدد «أدهانوم»، على ضرورة عدم إهمال عمليات التطعيم الخاص بالأمراض الأخرى مثل شلل الأطفال، مشيرًا إلى أن المنظمة بصدد دعم الدول لاستمرار تطعيم الأطفال ضد كل الأمراض المعدية، وأنها وإن كانت تركز الجهود على مواجهة كورونا إلا أنها لن تترك ما تحقق فى سبيل مواجهة إنهاء تلك الأمراض.وأشار مدير عام منظمة الصحة إلى أن المساهمات نتيجة نداء خطة الاستجابة، الذي أصدرته المنظمة قبل شهرين بقيمة 675 مليون دولار وصلت إلى جمع مبلغ 790 مليون دولار منها 300 مليون لمنظمة الصحة، والباقي إما سيقدم على صعيد ثنائي أو لمنظمات أخرى تعمل في الاستجابة لوباء كورونا.ومن ناحيتها، أكدت جورجيفا كريستالينا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، أن العالم يعيش في فترة كساد اقتصادي أسوأ ما تعرض له إبان الأزمة المالية العالمية، مشددة على أن الاقتصادات تلقت ضربة موجعة وأن لديها موارد أقل لحماية انفسها خاصة وأن نحو 90 مليار دولار تدفقت خارج الدول ذات الاقتصادات الناشئة، مؤكدة أن صندوق النقد والبنك الدولي باتا مجندان، وهناك تريليون دولار سيتم استخدامها واستخدام ما يلزم لمزاجهة الأزمة، كما دعت كريستالينا نداء إلى الدائنين لاتخاذ اجراءات لمساعدة الدول الضعيفة.