انتظام السير وسيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

رصدت المتابعات الأمنية للإدارة العامة للمرور، حركة سير المركبات على المحاور والطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الاثنين، ومتابعة انتظام حركة المركبات في معظم أماكن المدينتين، موضحة انتظام حركة السير في أغلب طرق وشوارع المحافظتين.وانتظمت حركة السير أعلى محور 26 يوليو في الاتجاهين، وكذلك محور روض الفرج، وعلى عموم الطريق الدائري وجميع النزلات، مع وجود بعض الكثافات الطبيعية المتحركة في الطرق التالية:- الدائري من بهتيم المرج- الدائري من أم بيومي للزراعي- الدائري من محور روض الفرج للمحور- المحور عند نفق فودافون اتجاه الصحراوي.كما انتظمت حالة المرور في المحاور والطرق التالية:- كوبري أكتوبر ومايو- ميدان الجيزة في الاتجاهين وكذلك كوبري الجيزة المعدني- شارع الهرم- شارع فيصل- الأوتوستراد القادم من حلوان- الدائري من المنيب إلى القاهرة الجديدة- محور المشير ومحور NA- كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو- طريق كورنيش النيل- مطلع المقطم- محور صلاح سالم- نزلة الفسطاط من الطريق الدائري- كوبري السيدة عائشة- طريق جسر السويس ومحور جوزيف تيتو وكوبري السندبادوتكثف الإدارة العامة للمرور، من جهودها لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات المرورية من الطرق.