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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم: الخميس المقبل سنعلن عن إنشاء ألف فصل افتراضى

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:48 ص
جريدة الدستور
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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه، سيعلن يوم الخميس المقبل عن ألف فصل افتراضي على شكل صفا دراسيا بكل مدرسة.

وتابع شوقي خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "سي بي سي"،:"الفصول الافتراضي عبارة عن تواصل بين المدرس مع الطلاب فضلا عن مساعدتهم في المراجع العلمية".

وأكمل شوقي:"حاولنا تقديم الكثير للطلاب خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسهم طلبة الثانوية العامة بالإضافة وضع المواد والشروحات على المكتبة الرقمية بالتعاون مع القنوات التعليمية".

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك رقما قياسيا تحقق اليوم في عدد الطلاب الذين دخلوا على منصة الامتحان لاداء امتحان الصف الاول الثانوي 2020 في مادة اللغة العربية.

قال وزير التربية والتعليم: لدينا 589 ألف طالب وطالبة اهتموا اليوم بالدخول على منصة امتحان الصف الاول الثانوي 2020 في مادة اللغة العربية لأول مرة عبر التابلت.

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