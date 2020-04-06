وزير التعليم: قادرون على إتمام امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم إيجاد حلول للجميع الصفوف التعليمية بالتعليم العام من الصف الثاني الابتدائي للصف الثاني الثانوي، ويتبقى امتحانات طلبة الثانوية العامة.وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "نحن قادرون وجاهزون لإتمام امتحانات الثانوية العامة واتخاذ جميع إجراءات الوقاية، والتباعد بين الطلبة".وأعرب "شوقي"، عن سعادته لخضوع 98% من طلبة الصف الأول الثانوي للامتحان التجريبي على التابليت بدون أي إجبار من أي جهة، كما أكد أن الطلبة أثبتوا أنهم يحبون العلم والتعلم، بخضوعهم للامتحانات وبدخولهم إلى المكتببة الرقمية.وعن عودة الدراسة، قال "شوقي": "السنة الدراسية بالنسبة لنا خلصت، والطلبة هتقدم مشروعات عن المادة العلمية التي درسوها".