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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد كريمة: يجوز دفن موتى كورونا في صناديق

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:40 م
أحمد كريمة
أحمد كريمة
أحمد عبد العزيز
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أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه يمكن إقامة صلاة الغائب على موتى فيروس كورونا، ويجوز الصلاة عليهم داخل القبور، ولا مانع من دفنهم في صناديق إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه يستحب نزع ملابس المتوفى عدا شهيد المعارك، وتغسيله ولو من غير ذلك، فيكتفي بصب الماء ولو من ماكينة على جسد المتوفى.

وتابع: "يكفن الميت بكورونا أولا بالقماش بما يستره، ولا مانع من وضع كيس بلاستيك فوق القماش، أو وضع المتوفي بعد تكفينه داخل صندوق خشبي كإجراء احترازي في حالة الضرورة".

وواصل: "صلاة الجنازة فرض كفاية، ويمكن الصلاة على المتوفى بصلاة الغائب ولا يشترط وضع الجثمان على الأرض، وتجوز صلاة الجنازة في أي مكان".

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