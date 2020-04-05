مصري في السويد: نصف سكان البلد مصابين بكورونا.. مفيش إجراءات وقائية

كشف محمد حسين عاطف، أحد أبناء الجالية المصرية في السويد، تفاصيل التجربة السويدية في مواجهة فيروس كورونا، والقائمة على ترك الناس ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، دون اتخاذ أي إجراءات للوقاية من كورونا.وقال عاطف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، إن عدد سكان السويد 10 ملايين شخص والحكومة لم تتخذ إجراءات لمواجهة كورونا بسبب تعطيل القوانين والدستور لإجراء الوقاية، موضحًا أن الحكومة السويدية ليس من سلطاتها فرض حظر تجوال أو تقليل العمالة.وتابع: "خطة السويد لمواجهة كورونا قائمة على أن اللى يظهر عليه الأعراض يظل في المنزل 14 يومًا ولو محتاج رعاية صحية يتصل بالخط الساخن للكشف عليه".ووصل: "الأعداد اللي عندها الفيروس قد يكون نص سكان السويد وفقًا للتقديرات، والخبراء قالوا إن خلال أسبوعين هيكون ذروة انتشار المرض".وأردف: "الحكومة في السويد تعمل على إصدار مشروع قانون للتعامل مع أزمة كورونا وسيتم البت فيه غدا في البرلمان لمنح الحكومة صلاحيات تمكنها من مكافحة الفيروس".