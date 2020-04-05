قطر تسجل 279 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، أنها سجلت 279 إصابة جديدة، ووفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.وتعد الإصابات المسجلة اليوم الأحد في قطر الأعلى في يوم واحد، بعد أن أعلنت عن 279 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 1604.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.