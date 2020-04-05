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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخلاء سبيل 57 متهمًا بكسر حظر التجوال غرب الإسكندرية

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:24 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة الدخيلة الكلية غرب الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى حلمي، المحام العام لنيابات الدخيلة والعامرية، إخلاء سبيل 57 شخصًا جديدًا متهمين بخرق حظر التجوال، وكفالة مالية 4 آلاف جنيه، بضمان محال إقامتهم، تبعًا لحالة ضبط كل منهم، مع تعليق قضايا لهم، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة.

ووجهت النيابة العامة لهم تهم مخالفة قرار حظر التجوال اليومي، منذ الساعة 7 مساءً، وحتى 6 صباحًا، خلال الـ10 ليالِ الماضية.

وتضم نيابة الدخيلة الكلية في الإسكندرية، 4 نيابات جزئية، وهي "الدخيلة، وأول وثانِ العامرية، وبرج العرب" حيث يواجه المُخلي سبيلهم اتهامًا بكسر حظر التجول، وعدم الالتزام بقرارات الدولة الاحترازية والوقائية، الرامية لدرء انتشار فيروس كورونا المسجد "كوفيد-19" داخل الوطن وبين مواطنيه.

كانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 303 أشخاص بعد ضبطهم طيلة أيام الحظر الماضية من جانب نيابات الإسكندرية بكفالات مالية ما بين ألف و4 آلاف جنيه، وضمان محال إقامتهم.

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