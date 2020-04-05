شمس الكويتية تهنئ المسيحيين بعيد الشعنينة

حرصت الفنانة شمس الكويتية، على تهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الشعنينة، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".وقالت في تغريدتها: "لكل حبايبنا من إخواننا المسيحيين كل عام وأنتوا بألف خير يا رب.. شعنينة مباركة".من ناحية أخرى انتهت الفنانة شمس الكويتية من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، المُنتظر طرحه الفترة المقبلة.وكان آخر أعمال الفنانة شمس المسلسل السعودي الكوميدي "عوض أبا عن جد"، وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبدالمجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي.