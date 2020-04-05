رمضان 2020.. فيديو برومو مسلسل أمير كراره الاختيار





فيديو برومو مسلسل أمير كراره الاختيار في رمضان 2020



أحتوى برومو مسلسل أمير كراره الاختيار على العديد من المشاهد الحربية التي تظهر بسالة جنود الجيش المصري، خلال دفاعهم عن أرض سيناء المصرية، بشكل أمتلى بالاكشن الممزوج بالجرافيك والذي يظهر جودة العمل المقدم خلال ايام شهر رمضان 2020 الكريم.

وظهر خلال البرومو العديد من ضيوف الشرف والذين ظهروا بجانب بطل العمل أمير كرارة في الجيش المصري، حيث ظهر محمد عادل إمام وأياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وآسر ياسين وأخرين، وظهرا وهما يدافعون عن مدينة سيناء ضد التكفيريين.

تدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

كما عرضت قناة ON البرومو الخاص بالمسلسل والمقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان 2020 المبارك، حيث يعرض على قناتي "on" و"on دراما".

وانتهى أمير كرارة من تصوير العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، وأنشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة.





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بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي ويشارك فيه عدد كبير من النجوم والفنانين الشباب الذين تم الاستعانة بهم من المعهد العالي للفنون المسرحية والشباب أعضاء نقابة المهن التمثيلية. شاهد



بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي ويشارك فيه عدد كبير من النجوم والفنانين الشباب الذين تم الاستعانة بهم من المعهد العالي للفنون المسرحية والشباب أعضاء نقابة المهن التمثيلية. شاهد

طرحت شركة سينرجي برومو مسلسل أمير كراره الاختيار الرسمي المنتجة للعمل الدرامي للعمل المنتظر عرضه في شهر رمضان 2020 المقبل.