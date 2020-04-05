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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: إغلاق أسواق الأغنام والماشية والأسماك لمواجهة كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:36 م
أسواق الأغنام والماشية
أسواق الأغنام والماشية
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أعلنت الكويت، اليوم الأحد، إغلاق كافة أسواق بيع الأغنام، والماشية، والأسماك، أمام الجمهور، والسماح ببيعها لهم في الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية؛ وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي، في بيان صحفي، إنه تقرر غلق كافة أسواق بيع الأغنام والماشية أمام الجمهور على أن يسمح لها بالبيع للمسالخ فقط، مشيرا إلى أنه تقرر أيضا غلق كافة المسالخ أمام الجمهور، على أن يسمح لها ببيع لحوم الذبائح للجمعيات التعاونية، والأسواق المركزية، ومحلات بيع اللحوم، والمطاعم والفنادق.

وأوضح أن القرار ينص كذلك على أن تغلق كافة أسواق الأسماك أبوابها أمام الجمهور، ويقتصر عملها على البيع للجمعيات التعاونية، والأسواق الموازية، والمطاعم، والفنادق، ومحلات الأسماك بمختلف أنواعها.

وأكد المنفوحي، أن القرار ينص كذلك على أن تكون أولوية البيع، بحسب الترتيب التالي، ابتداء بالجمعيات التعاونية، ثم الأسواق الموازية، فالمطاعم، ثم الفنادق، فمحلات بيع الأسماك، لافتا إلى أن على جميع الجهات المعنية العمل بما جاء في القرار وتنفيذه من تاريخ صدوره.

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