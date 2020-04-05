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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقيب «التمريض» تطمئن على الخط الأول في مواجهة كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:45 م
نقيب التمريض
نقيب التمريض
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أجرت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، جولة بعدد من المستشفيات للاطمئنان على التمريض في أماكن العمل المختلفة، خاصة في ظل مواجهتهم لفيروس كورونا المستجد، في إطار خطط الدولة الوقائية والاحترازية للوقاية من المرض.

.وقالت محمود، في بيان، إنها زارت مستشفي العجوزة صباح اليوم واطمأنت على التمريض وتشاورت معهم حول الأليات السليمة لمواجهة الفيروس، خاصة في التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها وكذلك التي ثبت إيجابيها ونقلت لمستشفيات العزل، موضحة أنها تواصلت مع مدير المستشفى، كذلك مدير "15 مايو" لمناقشتهما حول آليات تحسين أداء التمريض باعتبارهم خط دفاع في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن التمريض يبذل جهد كبير في مختلف المستشفيات سواء لأداء الخدمات الطبية الطارئة أو التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقالت نقيب التمريض، إن النقابة تقدم كامل الدعم لأعضائها العاملين ضمن فرق مواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وتوفير كافة مطالبهم، مشيرة إلى أن النقابة تتابع كافة الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس.

وأضافت نقيب التمريض: "النقابة تقدم كافة الدعم اللازم لأعضائها، لحين تخطى مصر أزمة فيروس كورونا"، مؤكدة أن جميع العاملين في قطاع التمريض يمثلون الجيش الأبيض الذي يحارب فيروس كورونا، حيث يتواجدون كحائط صد أمام الفيروس ويلقون بأنفسهم في التهلكة من أجل نجاة الناس، وأن النقابة اتخذت أكثر من إجراء لمسانددة التمريض في مصر، مشيرة إلى أن كل شخص بهذه المنظومة في مكانه يفهم جيدا دوره، خاصة وأنهم تلقوا سلسلة من التدريبات ليتمكنوا من التصدي لهذا الوباء.

وكانت كوثر محمد، نقيب التمريض، قالت إنه تم تجهيز الطواقم التمريضية على مستوى الجمهورية وتدريبها بشكل مكثف للتعامل مع حالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان، وجهت منشورا عاما إلى جميع مديريات الشئون الصحية بالقاهرة والمحافظات بالتنبيه على التمريض ورئيساتهم بعدم غلق التليفون المحمول طوال الوقت.

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