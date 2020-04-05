5 مليارات قيمة السيارات والمعدات المفرج عنها بجمارك الإسكندرية في مارس

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، خلال شهر مارس 2020 عن 12157 سيارة ركوب ملاكي مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 3 مليارات و330 مليونا و387 ألف جنيه.وقالت الجمارك في بيان لها إن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات بلغت 178 مليونا و607 آلاف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 633 مليونا و313 ألف جنيه، وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 140 مليونا و190 ألف جنيه، بإجمالي رسوم وضرائب محصلة عن هذه السيارات بحوالي 937 مليون و658 ألف جنيه.كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير مليار و664 مليونا و52 ألف جنيه، وخلال شهر مارس 2020 أيضًا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1691 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 844 مليونا و564 ألف جنيه.كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 68 مليونا و903 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 127 مليونا و894 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالي 196 مليونا و797 ألف جنيه.وبلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 74 مليونا و634 ألف جنيه.في جانب آخر، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 874 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر مارس 2020 بقيمة بلغت 99 مليونا و463 ألفا جنيه.وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 23 مليونا و438 ألف جنيه وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالي 89 مليونا و499 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 112 مليونا و937 ألف جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 21 مليونا و496 ألف جنيه.وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس لعام 2020 حوالي 5 مليارات و174 مليون جنيه، ويكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مارس 2020 حوالي مليار و344 مليونا و387 ألف جنيه.كما يبلغ إجمالي الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية وإتفاقية أغادير خلال شهر مارس 2020 حوالي مليار و760 مليونا و182 ألف جنيه.