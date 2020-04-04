روسيا: حالتا وفاة جديدتان بكورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد في موسكو.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو إن "الشخصين المتوفين كانا في 58 و70 عاما من عمرهما، وعانا من أمراض أخرى، فضلا عن عدوى (كوفيد -19).وارتفعت حصيلة الوفيات في العاصمة الروسية - التي تعتبر حاليا أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد - إلى 29 حالة، فيما سجلت 4 آلاف 731 إصابة بفيروس كورونا المستجد.