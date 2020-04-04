بتوجهات من السيسي.. طائرتين عسكريتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسال طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير كهدية من مصر إلى إيطاليا.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن توجيهات الرئيس تأتي في إطار العلاقات القوية بين الدولتين، وهو ما سيساهم فى تخفيف العبء عن دولة إيطاليا فى محنتها الحالية خاصة فى ظل النقص الحاد لديها فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا.من ناحيته، نشر لويجي دي مايو، نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي، فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يصافح وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.