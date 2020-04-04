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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متجاهلا إصابات بلده.. أردوغان يشمت في ضحايا كورونا بأوروبا

السبت 04/أبريل/2020 - 12:46 م
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قال موقع "تركيا الآن"، التابع للمعارضة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان لا يزال يدعي أن حكومته نجحت في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، متجاهلا بذلك الإحصائيات والبيانات الرسمية التي تشير إلى تسارع معدلات الإصابة في البلاد وتفشي الوباء بين مواطنيها.

وذكر الموقع أن أردوغان أظهر الشماتة في دول أوروبا التي سجلت عددا كبيرا من الإصابات والوفيات جراء انتشار الفيروس، وذلك خلال كلمته التي ألقاها عقب اجتماعه بأعضاء المجلس العلمي لمكافحة كورونا، أمس الجمعة، حيث قال: "من الواضح أن الأنظمة والمستلزمات الصحية لدى الدول الغربية غير كافية وهو ما يجعلها تعاني".

وأضاف أردوغان: "أما تركيا فقد اتخذت جميع التدابير منذ البداية، فقد دخل الفيروس بلادنا متأخرًا لأننا أخذنا جميع التدابير اللازمة، ونجري تشخيص وعلاج المرضى حاليًا بنجاح"، ضاربا عرض الحائط بالأرقام التي تشير إلى اقتراب عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 500 تركي، وإصابة ما يزيد على 20 ألف حالة، أكثر من ألفين منهم سقطوا خلال الساعات الأخيرة"، حسب الموقع.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس الجمعة، عن تسجيل 69 وفاة بفيروس كورونا يرفع إجمالي الوفيات إلى 425، مؤكدا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية أن أنقرة قامت بإجراء 16 ألفا و160 اختبار كورونا في يوم واحد ليرتفع إجمالي الاختبارات إلى 140 ألفا و716.

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