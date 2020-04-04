المفوضية الأوروبية ترجح إجلاء مهاجرين قاصرين من اليونان الأسبوع المقبل

أعلنت رئيسة المفوّضية الأوروبّية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، عن أنّ أطفالًا مهاجرين موجودين حاليًا في اليونان سيتمّ استقبالهم "على الأرجح" الأسبوع المقبل في اللوكسمبورج، في وقتٍ تتوالى الدعوات إلى إخلاء المخيّمات التي لا تتوافر فيها الشروط الصحّية.وقالت فون دير لاين لقناة "زد دي إف" الألمانيّة إنّ الأمر يتعلّق بـ"1600 قاصر غير مصحوبين ستذهب دفعة أولى الأسبوع المقبل على الأرجح إلى اللوكسمبورج"، مشيرة إلى أنّ "ثماني دول أعلنت استعدادها" لرعاية هؤلاء.وكانت المفوّضة الأوروبية للشؤون الداخليّة يلفا جوهانسون أوضحت أمس الجمعة، أنّ الدول التي تطوّعت إلى جانب اللوكسمبورج لاستقبال هؤلاء الأطفال، هي ألمانيا وفرنسا والبرتغال وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا وايرلندا.وتابعت فون دير لاين "إننا ممتنون للغاية" لأنّ هذه الدول وافقت على الاهتمام بهؤلاء الأطفال، من دون أن تُحدّد عدد القاصرين الذين سيُرسلون إلى اللوكسمبورج.ودعت منظّمات غير حكوميّة في الأيام الأخيرة إلى إخلاء المخيّمات المكتظّة في جزر بحر إيجه، بسبب تفشّي الفيروس، مؤكده إنّ انتشار كوفيد-19 في تلك المخيّمات ليس سوى "مسألة وقت".وحذّرت لجنة الإنقاذ الدولية الخميس الماضي من أنه يمكن لفيروس كورونا المستجد أن يتفشى بسرعة في مخيمات اللاجئين والنازحين المكتظة بشدة في بعض دول العالم أكثر من أي وقت مضى منذ بدء انتشار الوباء.