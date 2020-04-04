الإبراشى يعرض قصة ألمانى تمنى زيارة الأقصر لكنه مات بالكورونا

عرض الإعلامى وائل الإبراشى، قصة لمواطن ألماني كان يتمنى زيارة محافظة الأقصر لكنه مات بعد إصابته بفيروس الكورونا وقبل مجيئه، موضحًا أن السائح أعرب لأسرته عن أمنيته في زيارة الأقصر.وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن ابنة المواطن الألماني أرادت تحقيق أمنية والدها، وأرسلت لبعض الأصدقاء أخبرتهم أن والدها كان يتمنى أن يذهب إلى النيل في الأقصر ويشاهد الحضارة.وذكر الإبراشى، أن شابا مصريا وضع صورة المواطن الألمانى في النيل، موضحا أن هذه القصة تعبر عن حالة العشق لمصر وكيف يرتبط السائح بمكان ويتعلق به.