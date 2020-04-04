وزير العدل يعلن تعليق جلسات المحاكم لمدة أسبوعين

قال المستشار عمرو مروان، وزير العدل، أن جلسات المحاكم تم تعليقها لمدة أسبوعين في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن جميع محاكم الاستئناف والابتدائية مطبق عليها هذا القرار حتى 19 أبريل.وأضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي برنامج "الساعة التاسعة"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الجمعة، إن القرار جزء من المنظومة والرؤية التي وضعتها القيادة السياسية وتنفذها الحكومة، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتقليل فرص انتشار الوباء.وأوضح أن قاعات المحاكم دائمًا تكون متزاحمة بوجود المواطنين والقضاة والمتهمين والحرس وبالتالي فهناك جو يساعد على انتشار الفيروس؛ ولذلك تم تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين لحين انحصار المرض في مصر والعالم.الجدير بالذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أصدر توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين بها.