رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير العدل يعلن تعليق جلسات المحاكم لمدة أسبوعين

السبت 04/أبريل/2020 - 03:32 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
طباعة
قال المستشار عمرو مروان، وزير العدل، أن جلسات المحاكم تم تعليقها لمدة أسبوعين في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن جميع محاكم الاستئناف والابتدائية مطبق عليها هذا القرار حتى 19 أبريل.

وأضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي برنامج "الساعة التاسعة"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الجمعة، إن القرار جزء من المنظومة والرؤية التي وضعتها القيادة السياسية وتنفذها الحكومة، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتقليل فرص انتشار الوباء.

وأوضح أن قاعات المحاكم دائمًا تكون متزاحمة بوجود المواطنين والقضاة والمتهمين والحرس وبالتالي فهناك جو يساعد على انتشار الفيروس؛ ولذلك تم تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين لحين انحصار المرض في مصر والعالم.

الجدير بالذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أصدر توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين بها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

«التعليم» تنفي تأجيل امتحانات الثانوية العامة

الأوقاف تكشف حقيقة فتح المساجد الجمعة المقبل

حقيقة نقل متوفى بكورونا لمستشفى المبرة في بورسعيد بسيارة ربع نقل

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

سبب وفاة أول مصابة بكورونا في «النجيلة» ورفض عائلتها استلام الجثمان

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

تفاصيل مكالمة سيد عبد الحفيظ مع بديل أحمد فتحي

نائب محافظ الغربية يكشف حقيقة مظاهرات «الهياتم»

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

روسيا تطور اختبارًا جديدًا للكشف عن كورونا

منوعات

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

وفاة المغني الأمريكي الشهير بيل ويذرز

«العلم رسالة».. معلمون يشرحون المناهج الدراسية للطلاب مجانا «أون لاين»

علماء: مذنب «بوريسوف» ينشطر إلى قسمين

مقالات الرأي
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرءوف السجينى.. تمتع بمنزلة مرموقة عند العامَّة والخاصَّة
بسنت حسن
طباخو السم
المزيد

الثقافة

غدًا.. «بالعربي» يحتفل بعيد ميلاد علي الحجار

طه حسين فى العرض الخاص لفيلم «دعاء الكروان» (صور)

حمزة قناوي: جريمة سرقة رامونا يحيى لقصائدي لن تسقط بالتقادم

غدًا.. أمسية للأطفال والكبار فى مبادرة «الثقافة بين إيديك» على يوتيوب