وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح مسجد بكمبوند فى الجيزة

تناقلت عدد من حسابات مواقت التواصل الاجتماعي، صورا يظهر فيها بعض الأشخاص يصلون الجمعة جماعة.وأوضح وزير الأوقاف أن ما تم تناقله من صور لصلاة الجمعة بكمبوند دجلة جاردنز بمحافظة الجيزة، كان خارج المسجد وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة الأوقاف.وأكد أن من قام بفرش الحصر أمام المسجد وخطبة الجمعة لا علاقة له بالأوقاف وقد تحرر المحضر ضده.