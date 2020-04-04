جابر طايع: نجاح الأوقاف فى السيطرة على المساجد أصاب الإخوان فى مقتل

أكد الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني، ورئيس غرفة عمليات متابعة غلق المساجد المؤقت بوزارة الأوقاف لمتابعة، تنفيذ قرار الوزارة بتعليق الجمع والجماعات بأن نجاح الأوقاف المبهر في السيطرة على المساجد أصاب الجماعة الإرهابية في مقتل.وأضاف أن ذلك دفعهم إلى الكذب والاختلاق، وبث الشائعات الكاذبة المغرضة، ما يجب التنبه له وعدم استقاء أي معلومات في هذا الشأن من غير الموقع الرسمي للوزارة .