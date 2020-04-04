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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مجاهد: نعلن احصائيات «كورونا» تحت إشراف «الصحة العالمية»

السبت 04/أبريل/2020 - 02:24 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكدت وزارة الصحة والسكان عدم صحة ما تم تداوله من أرقام وإحصائيات خاصة بمرضى فيروس كورونا (كوفيد-١٩) في مصر، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نافية بذلك صلة الوزارة بتلك الإحصائيات المتداولة والتي تحمل شعار وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن كل هذه المستندات غير صحيحة ومنسوبة كذبًا لوزارة الصحة.

وناشد مجاهد، كافة المصريين عدم استقاء المعلومات إلا من مصادرها الرسمية وخاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به البلاد، مؤكدًا أن الوزارة تعلن كافة الأرقام والتفاصيل بشكل رسمي ودقيق وبمنتهي الشفافية وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية التي تداولت تلك المستندات الخاطئة، تحري الدقة الشديدة فيما ينشر من معلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية ونشر الأرقام الرسمية الصادرة عن البيانات الرسمية للوزارة، لمنع إثارة البلبلة والقلق والفزع لدى المواطنين.

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