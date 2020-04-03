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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الأوقاف: 100% نسبة الالتزام بقرارات الوزارة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:25 م
جابر طايع
جابر طايع
سناء إسماعيل
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قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن العالم يعيش في ظرف حرج بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الالتزام بقرارات الأوقاف بشأن تعليق صلاة الجمعة ومواجهة كورونا جاء بنسبة تقارب 100%.

وأضاف «طايع» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامية بسمة وهبة المذاع عبر فضائية «ON» أن الالتزام من قبل المواطنين يقارب الـ 100%، إلا أن بعض الناس مصرة على الصلاة في الشارع وأمام أبواب المساجد، والمساجد مغلقة بنسبة 100% ومعلقة فيها الصلاة، وهذا أمر محزن، لكن الظرف أكبر من الجميع.

وواصل: «يوجد 53 ألف إمام على مستوى الجمهورية.. لا يوجد أحد منهم فتح مسجدًا وصلى الجمعة، ولكن أحد العاملين بإحدى الزوايا فتح المسجد ودخل أحد الأهالي وتم فصل العامل من الخدمة نهائيًا، لكن لا يوجد إمام أقام جمعة».

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