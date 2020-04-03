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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تنشئ قاعدة بيانات تضم صور مصابى كورونا لمراقبة تحركاتهم

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:42 م
كورونا
كورونا
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أعلن رئيس مجلس دوما مدينة موسكو، أليكسي شابوشنيكوف، عن إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمصابين بفيروس "كورونا" المستجد، تتضمن صورا شخصية لجميع المصابين في العاصمة موسكو من أجل مراقبتهم أثناء التزامهم بنظام العزل الذاتي.

وقال شابوشنيكوف- في تصريح للقناة التليفزيونية الأولى الروسية، اليوم الجمعة: "من أجل مراقبة الامتثال لنظام العزل الذاتي، سيتم تطبيق تقنيات المراقبة الجديدة الحديثة والرقمية تجاه الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي، وهذا هو الحد الذي يفصل الأشخاص المرضى عن الأشخاص الأصحاء".

وأضاف: "في حال إصابة شخص بالفيروس التاجي، سيتم استخدام وثيقة خاصة يوقعها هذا المواطن المريض، حيث يتعهد بالتزامه بنظام العزل الذاتي".

وتابع: "سيخضع هذا الشخص للتصوير، وستتم إضافة صورته الشخصية إلى قاعدة البيانات الخاصة، وذلك عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا التي يجري تطبيقها منذ فترة طويلة من الزمن".

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