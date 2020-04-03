تفاصيل الحلقة الاولى من مسلسل la casa de papel season 4 كاملة





الحلقة الاولى من مسلسل la casa de papel season 4

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل لاكاسا دي بابيل la casa de papel الجزء الرابع باستمرار هروب البروفيسور من أعين اجهزة الشرطة، التي تحاول القبض علية بعدما علمت هويته خلال الخلقات الماضية من أحداث الموسم الثالث.



واستكملت احداث مسلسل لاكاسا دي بابيل ، بخناق بين الابطال بداخل البنك بعدما باتت نيروبي في حالة خطرة للغاية، وأصبحت قريبة من الموت بشدة، لكنهم سرعان ما هدأت الاحوال بينهما، والتزما الصمت بعدما هددا بعضهما بالقتل.





انتهاء الحلقة الاولى من مسلسل la casa de papel season 4



وانتهت الحلقة بهروب البروفيسور مع أحد المقربين له، والذي كان قد هاتفه قبل أن تبدا العملية، في حالة أن تحدث كارثة، كما أن دنفر عمل على ضرب احد الاشخاص المتواجدين في البنك بسبب حبيبته، وفي الاخير قفلت الحلقة على اشتباه في وفاة نيروبي.





قصة مسلسل la casa de papel season 4 وتدور قصة المسلسل حول رجل يعرف بـ"البروفيسور"، يخطط لجمع 8 أشخاص يختارهم بحرص ويطلق عليهم أسماء مستعارة، ليأخذ كل منهم اسم مدينة ما، وهم أشخاص لديهم قدرات معينة وليس لديهم ما يخسرونه والذين يراهم مناسبين لتنفيذ خطة أكبر سرقة في التاريخ، حيث سيسرقون مقر طباعة النقود في العاصمة الإسبانية مدريد.



المسلسل من بطولة ألفارو مورتي بدور البروفيسور، أورسولا كوربيرو بدور طوكيو، ألبا فلوريس بدور نيروبي، باكو توس بدور موسكو، ميغيل هيران بدور ريو، بيدرو ألونسو بدور برلين، خايمي لورينتي بدور دنفر، داركو بيريك بدور هلسنكي، روبرتو جارسيا رويز بدور أوسلو، كيتي مانفر بدور Mariví والدة المحققة راكيل، فرناندو سوتو بدور أنخيل، ماريا بيدرازا بدور أليسون باركر، خوان فرنانديز بدور العقيد برييتو من المخابرات الوطنية، فران مورجيلو بدور بابلو.







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