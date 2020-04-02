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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:43 م
المطربة العالمية
المطربة العالمية داليدا
ايهاب مصطفى
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كانت المطربة العالمية داليدا تحرص على ارتداء فستان أبيض في حفلاتها، وأثار الأمر الكثير من التساؤلات، خاصة وأنها لم تكن تغيره، وحاول الكثيرون معرفة هذا السر ولم تفصح داليدا إلا لمجلة الشبكة في حوار أجرته معها المجلة، قالت داليدا عن هذا الأمر: " الأمر لا يتعدى كونه تقليد أصبح مع الأيام عادة لا يمكن أن أحيد عنها.

كان ذلك يوم أن غنيت في فرنسا للمرة الأولى، وهي المرة التي ارتيدت فيها فستانًا من تصميم المصمم العالمي"كريستيان ديور"، وعندما نجحت الحفلة قررت أن أحييها بكل تفاصيلها فيما بعد، ومنها ذلك الثوب الأبيض وتعلقي به.

والحق أنا لا أغير الموديل إلا نادرًا، يمكنني بالطبع أن أغير القماش، أو أن اقوم بإدخال بعض التفاصيل البسيطة، أما الموديل فهو ذاته.

وتابعت داليدا في حوارها مع مجلة الشكبة اللبنانية:"في حقيبتي دائما اثنان من نفس اللون والموديل من باب الطوارئ، فقد يتمزق أحدهما وأنا أغني، فأجد البديل دائمًا".

أما عن شعرها فقالت داليدا: بطبيعته أملس ومن الصعب أن اغرقه في فورمة معينة، ومن هنا أتركه حرًا، ثم إنه يغني معي، ينفلت، يطير مع النغمات، ثم يعود، وأنا أرتاح لكل شئ يعود، إلا الحب، لأنه حين يمضي لا يعود ولكن يجئ غيره.

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