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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط صيدلية امتنعت عن بيع أدوات التعقيم ببني سويف

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:44 م
ضبط صيدلية
ضبط صيدلية
بنى سويف - محمد حفيظ
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تمكن فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، اليوم الخميس، وبالتعاون مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة من ضبط المسئول عن صيدلية بمدينة بني سويف لقيامه بالاتجار في الأدوية المخدرة وبيعها للجمهور بدون تذكرة طبية وبأزيد من السعر الجبري وكذلك رفع أسعار المستلزمات الطبية والكحول بناء على تعليمات اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك.

وتوجهت حملة بقيادة أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، يرافقه خلالها محمد محمود سنوسي عضو بجهاز حماية المستهلك وبالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتور عبد الرحمن صابر مدير الإدارة، والدكتورة دعاء رمضان مديرة إدارة الصيدلة ببني سويف، ومحمود نصر عبد الله بإدارة حماية المستهلك بمديرية تموين بني سويف إلى مقر الصيدلية وتم عمل محاولة شراء بمعرفة عضو الجهاز محمد محمود سنوسي يرافقه الدكتور مصطفى عبد العظيم بإدارة التفتيش الصيدلي وتم إخطارهم بعدم وجود الكمامات والكحول بالصيدلية ولا يتم بيعها.

وقامت إدارة التفتيش الصيدلي بالتفتيش داخل الصيدلية حيث عثرت الحملة على المستلزمات الطبية التي تم محاولة شراؤها وامتنعت الصيدلية عن بيعها من بينهم 33 عبوة مدون عليها alcohol كحول ايثيلي وهي عبارة عن عبوات خضراء ومدون عليها تاريخ انتهاء صلاحية 22024، ومائة واثنين وثلاثون من صنف spray handsansitizet prevens محلول معقم لليدين 70% alcohol، وسته علب جوانتي مغلقة مدون عليها a1 العلبة بها عدد مائة جوانتي تقريبا، واثنين علبة جوانتي مفتوحة a1 بها عدد من القفازات يصعب عدها.

كما عثرت الحملة على اثنين علبة جوانتي مغلقة مدون عليها Kouger glaves بكل علبة 100 قفاز، واثنين علبة مفتوحة بها كمامات Face mask مجهولة وغير مدون عليها أية بيانات ويصعب عدها، واثنين كيس به كمامات مجهولة البيانات مفتوحة ويصعب عدها، وسرنجات معبأة آليا من عقار clexane 4000 منتهي الصلاحية في 102017 موجود على الرف ومعدة للبيع بالمخالفة لإحكام القانون 48 لسنة 1941 الخاص بمكافحة الغش والتدليس، وعدم إصدار فواتير للمستهلكين وعدم الإعلان عن أسعار مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

كما تم ضبط علبتين فارغتين نالوفيل تندرج ضمن أدوية الجدول (3) فقرة (د) من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 مع ملاحظة أن الصيدلية موقوف صرف الأدوية لها بموجب قرار من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة حيث تم تحرير محضر لنفس الصيدلية في شهر مايو من عام 2019 الماضي لوجود أرصدة من الأدوية المخدرة غير مدونه بالدفاتر في ذلك الوقت.

تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة إدارة التفتيش الصيدلي وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه إلى مباحث التموين بقيادة العقيد الدكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين وتولت النيابة التحقيق.

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