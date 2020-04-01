الجندى: العالم أصبح بلا زنا أو شذوذ أو خمور بسبب «كورونا» (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العالم انضبط أخلاقيًا وأصبح بلا زنا أو شذوذ أو قمار أو خمور، بسبب فيروس كورونا.وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "السرقات بقت معدلها أقل، الناس بدأت تتوب، ومن عجائب الجائحة إن تقدر تحلف أنه لا توجد خمارة في العالم فاتحة، مفيش نايت كلب فاتح، ولا خمارة".وأردف: "بقينا الكوكب الفاضل المقدس الطاهر، بسبب الفيروس، هذا الفيروس من جنود الله، فلا يوجد في العالم كله حالات فاحشة، الزنا والشواذ امتنعوا، طرابيزات القمار اختفت بفضل الله ثم بفضل الفيروس".