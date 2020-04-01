الداخلية الكويتية: حصر كفلاء المخالفين لمحاسبة تجار الإقامات

أكد أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، أنه سيتم حصر أسماء كفلاء المخالفين للإقامة، من أفراد وشركات؛ لمحاسبة من يثبت تجارته بالاقامات.وأضاف وزير الداخلية الكويتي في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الأربعاء، أن هناك تجاوبًا كبيرًا من قبل المخالفين لمغادرة البلاد، والاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامات المالية، معربا عن شكره لسفارات المخالفين، وتعاونهم لتسهيل الاجراءات.وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، قد أصدر قرارًا اول أمس، يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد، دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، مع إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى.