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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة مسئولين بشركة اختلسوا 8 ملايين جنيه.. 8 أبريل

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:46 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة أعضاء مجلس إدارة شركة "دير أند ديل"؛ لاتهامهم بالاختلاس إلى جلسة 8 أبريل؛ لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

تبين أن المتهمين: "عبد اللطيف"، الرئيس التنفيذي للشركة، و"محمد"، عضو مجلس إدارة الشركة، "ليشن"، صينية الجنسية، مدير تنفيذي، وأن المتهم الأول اختلس مبالغ وجدت في حيازته بسبب وظيفته، قدرها 3 ملايين جنيه، وتبين أن المتهمين اختلسوا أموالًا بسبب وظيفتهما كونهم المخول لهما التعامل على حسابات الشركة البنكية مدعين أنها لتمويل خزينة الشركة، قدره ملايين جنيه.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أحمد طه عبد الحميد، محام وكيل شركة "لينك أون لاين"، أنه تحرر عقد اتفاق بين كلٍ من شركة "لينك اون لاين"، شركة مساهمة مصرية والمتهمين لتأسيس شركة "دير أند ديل"، للتسويق الإلكتروني، ولكنهم اختلسوا أموالا منها دون وجه حق.

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