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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نهضة مصر» تعقم مكاتب البريد والبنوك بالإسكندرية (صور)

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:09 م
نهضة مصر
نهضة مصر
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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شن عمال النظافة التابعين لشركة "نهضة مصر" المسئولة عن النظافة بمحافظة الإسكندرية، حملة تطهير وتعقيم مكاتب البريد والبنوك، وذلك للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس أسامة الخولي، من خلال فرق العمل المنتشرة بكافة أحياء المحافظة بجانب أعمالها الأساسية في كنس الشوارع وجمع المخلفات، بعمل حملات تطوعية لمساندة الدولة وأجهزة المحافظة في مكافحة الفيروس قبل انتشاره.

ومن جانبه أكد أحمد شحاته، عضو المركز الإعلامي التابع للشركة، إن الشركة خلال هذه الفترة الحرجه التي تمر بها البلاد، قامت بشن العديد من حملات التطهير والتعقيم في العديد من الأماكن والشوارع، وهي خدمات تطوعية مجانية من الشركة لأهالي الإسكندرية بجانب أعمال الشركة الأساسية في تنظيف الشوارع.

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