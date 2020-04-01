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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول وفد من طالبان إلى كابول للإشراف على إطلاق سراح السجناء

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:32 ص
سجن
سجن
أ ش أ
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وصل وفد من ممثلي طالبان إلى العاصمة الأفغانية (كابول) وذلك للمرة الأولى منذ عام 2001، للإشراف على إطلاق سراح معتقلي "الحركة " لدى الحكومة الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم "طالبان"، قوله:" إن الوفد يتكون من ثلاثة ممثلين"، مضيفا أن الوفد يتابع عملية الإفراج عن السجناء، واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد.

وكان مكتب مجلس الأمن القومي الأفغاني قد أكد - في وقت سابق - أن الحكومة الأفغانية ستستضيف وفد "طالبان " في سجن "باجرام " لمناقشة إطلاق سراح السجناء.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبذل فيه جهود لإطلاق سراح ما لا يقل عن خمسة آلاف عنصر من "طالبان " من السجون الأفغانية بعد توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان.

ومن المتوقع أن يمهد إطلاق سراح السجناء السبيل لبدء مفاوضات سلام داخل أفغانستان، تستهدف إيجاد تسوية سياسية عن طريق التفاوض لحل الصراع المشتعل في البلاد.

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