برلماني يطالب بسرعة صرف التعويضات للعمالة المتضررة من كورونا

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من وزير القوى العاملة محمد سعفان، الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعويض جميع العاملين المتضررين من التداعيات السلبية لفيروس كورونا خاصة العمالة اليومية والمؤقتة والذين توقفت أعمالهم.وقال "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم، إن مصر بقيادة الرئيس السيسى كانت أول دولة على مستوى العالم سباقة فى اتخاذ جميع الاجراءات والخطوات التنفيذية لمواجهة سلبيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، وعلى الشعب المصرى، ولذلك صدرت تكليفات فورية من مؤسسة الرئاسة لتعويض المتضرريبن من هذا الفيروس، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن يشرف بنفسه على تنفيذ تعويض العمالة المتضررة من فيروس كورونا بعد "تباطؤ وزير القوى العاملة فى تنفيذ تكليفات الدولة"، حسب تعبيره.