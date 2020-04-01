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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تسجل 5453 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:40 ص
إصابة كورونا
إصابة كورونا
وكالات
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أظهرت إحصائيات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 67366 حالة والوفيات إلى 732.

وأوضحت الاحصائيات أن حالات الإصابة ارتفعت 5453 حالة عن اليوم السابق في حين بلغ عدد الوفيات الجديدة 149 حالة.

وذكر صحيفة "بيلد" الألمانية على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات لاحتواء الفيروس، كما حذر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في وقت سابق، من أن الفيروس ينتشر بوتيرة سريعة، لدرجة تجعل من غير الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي.

وتفرض ألمانيا قيودًا صارمة لاحتواء تفشي الوباء، حيث قامت بإغلاق المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها، كما أوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.

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