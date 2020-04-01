ألمانيا تسجل 5453 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت إحصائيات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 67366 حالة والوفيات إلى 732.وأوضحت الاحصائيات أن حالات الإصابة ارتفعت 5453 حالة عن اليوم السابق في حين بلغ عدد الوفيات الجديدة 149 حالة.وذكر صحيفة "بيلد" الألمانية على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات لاحتواء الفيروس، كما حذر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في وقت سابق، من أن الفيروس ينتشر بوتيرة سريعة، لدرجة تجعل من غير الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي.وتفرض ألمانيا قيودًا صارمة لاحتواء تفشي الوباء، حيث قامت بإغلاق المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها، كما أوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.