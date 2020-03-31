السيطرة على حريق بسيارة ملاكي أعلى محور المريوطية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، الثلاثاء، من السيطرة على حريق شبّ داخل سيارة ملاكي أعلى محور المريوطية اتجاه المنيب.كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي أعلى محور المريوطية اتجاه المنيب، لتنتقل الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.