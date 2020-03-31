إحالة عاطل للجنح بتهمة سرقة 33 دراجة نارية بالأزبكية

أحالت نيابة الأزبكية، اليوم الثلاثاء، عاطل لمحكمة الجنح في ممارسة نشاط إجرامي تخصص سرقة الدراجات النارية بدائرة القسم.كانت معلومات وردت لقسم شرطة الأزبكية بممارسة عاطل سبق اتهامه ف قضية "سرقة"، نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم عبدالسلام.ا عاطل، واعترف بسرقة ٣٣ دراجة نارية وبتفتيشه عثر بحوزته 33 مفتاح دراجة نارية "مصطنع.وبمواجهته اعترف بارتكاب حوادث سرقات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها بإحدى الجراجات بمنطقة سكنه.وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليها واتهموه بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم.