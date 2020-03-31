14 أبريل.. بدء تسليم 1296 وحدة بـ«سكن مصر» في القاهرة الجديدة

أعلن المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع "سكن مصر" لـ 1296 وحدة سكنية، لافتا إلى أنه سيتم تسليم عمارات رقم "11-12-13 "كمرحلة أولى، بينما سيتم تسليم أرقام العمارات "7-8-9" كمرحلة ثانية.وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية بدءا من 14 أبريل ويستمر حتى 21 مايو المقبل، لافتا إلى أنه على المواطنين التوجه لبنك الإسكان والتعمير لإنهاء الإجراءات يليها التوجه لجهاز التجمع الثالث بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالجهاز لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.