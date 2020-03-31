تحرير 1222 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت فرض القانون على الطرق وفحص الخارجين عن القانون.وأسفرت الحملات -خلال 24 ساعة- عن ضبط 1222 مخالفة مرورية متنوعة: 227 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 71 مخالفة السير بدون ترخيص قيادة وتسيير، 4 دراجات نارية مخالفة، 20 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.