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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شقيقة الطبيب أحمد اللواح تكشف كواليس ساعاته الأخيرة (فيديو)

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:31 م
أحمد اللواح
أحمد اللواح
رباب الأهواني
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كشفت مي اللّواح، شقيقة شهيد الجيش الأبيض الطبيب أحمد اللواح الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، كواليس الساعات الأخيرة في حياة شقيقها الراحل.

وقالت مي، خلال مداخلة تليفزيونية، إنه شقيقها بدأ يشعر بالأعراض الإثنين الماضي، وقام بعزل نفسه في منزله كما عزل نفسه عن أفراد أسرته، وعندما اشتد عليه المرض ذهب للحجر بالمستشفى".

وبسؤالها عن سبب إصابة شقيقها بالفيروس، قالت:" الله أعلم، هو أستاذ بجامعة الأزهر ولديه معمل تحاليل كبير، وعنده 52 سنة، ولم يكن يعاني من أي مرض".

وتابعت: "حتى الآن لم تظهر أعراض على زوجته، وقبل وفاته قلت له إن مهنته مهنة حرجة وقد تكون معرضا للإصابة في أي وقت"، مضيفة:"ابنته مصابة بفيروس كورونا وتم نقلها أمس لمستشفى الحجر بالإسماعيلية، وحالتها الصحية مستقرة".

ونعت وزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عن عمر ناهز 57 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور الإبلاغ عن حالة الدكتور أحمد اللواح، بأنها حرجة، وإيجابية فيروس كورونا (كوفيد -19)، تم نقله إلى مستشفى التضامن ببورسعيد، وتم تجهيز غرفة استقبال الحالات الحرجة بقسم الطوارئ بجهاز تنفس صناعي، وماسك (cpap)، وكان في انتظاره طاقم طبي مكون من مدير المستشفى، وطبيب الرعاية المركزة وطبيب طوارئ، وطاقم التمريض المدرب على التعامل مع حالات كورونا المستجد.

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