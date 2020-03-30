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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تعرف على شعراء الأمسية الأخيرة من شاعر المليون

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:15 ص
شاعر المليون
شاعر المليون
جمال عاشور
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تعقد، مساء غدًا الثلاثاء، الأمسية النهائية لمنافسات البيرق من برنامج "شاعر المليون" في موسمه التاسع، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، عبر قناتي بينونة والإمارات في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي من مسرح شاطئ الراحة ودون حضور الجمهور.

وستضم الأمسية كلًا من: عبد المجيد سعود الغيداني، مطرب بن دحيم العتيبي ومحمد البندر المطيري ومحمد الحمادي العتيبي وأحمد بن عايد البلوي من السعودية، مبارك بالعود العامري من الإمارات، وسيُقدِّم الشعراء الستة روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الأستاذ سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.

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