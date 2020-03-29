إحالة متهم بسرقة شقة بالمقطم إلى محكمة الجنح

أحالت نيابة المقطم الجزئية، مسجلا في اتهامه بسرقة شقة سكنية، إلى محكمة الجنح.تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا من موظف باكتشافه كسر باب شرفة الشقة سكنه وسرقة "مبلغ مالي، شاشة تليفزيون، سخان مياه كهربائي" من داخلها.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، مسجل شقي خطر "سرقات عامة"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشيش".وجرى بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية"، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.