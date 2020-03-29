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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى فى ضبط 15 ألف قرص كبتاجون

الأحد 29/مارس/2020 - 10:32 ص
قرص كبتاجون
قرص كبتاجون
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أمرت نيابة مدينة نصر أول، بسرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائي حول واقعة ضبط عاطل بحوزته 15 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر و500 جرام لمخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه بمنطقة مدينة نصر.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، رصدت نشاط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تم ضبط المتهم حال تواجده أسفل مسكنه، وبحوزته الآتى: «15000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، مبلغ مالى قدره 13000 جنيه، 3 هواتف محمولة، 2 سيارة».

بمواجهته اعترف بحيازته المواد، والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 600 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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