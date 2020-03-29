حقيقة تطبيق قانون الحظر على طبيب بالمنوفية

تداولت بعض المواقع خبرًا بفيد بتحرير محضر لأحد الأطباء لمخالفته قرار حظر التجوال بمحافظة المنوفية، على الرغم من استثناء الأطباء من قرار الحظر.وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى إيقاف مدرس مساعد بكلية الطب جامعة المنوفية من قِبل رجال الشرطة، وذلك حال مروره بدائرة مركز شرطة الباجور أثناء الحظر، وتم تحرير مخالفة مرورية ضده «لسيره عكس الاتجاه»، وصرفه دون تحرير أي محضر له بمخالفته قرار حظر التجوال أو اصطحابه لديوان المركز.وعلل الطبيب نشر تعليق بذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، اعتقادًا منه بتحرير محضر له لمخالفته قرار الحظر، وأضاف بقيامه بإزالة ذلك المنشور عقب استبيانه حقيقة الواقعة، كما أكد عدم تعرضه لسوء معاملة أثناء التعامل معه.