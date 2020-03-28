الدفاعات السعودية تعترض صاروخين باليستيين أعلى الرياض

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، منذ قليل، صاروخين باليستين فوق العاصمة الرياض.وأفادت قناة «العربية» بسماع دوي انفجار في سماء الرياض ناجم عن اعتراض صاروخين، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن سقوط خسائر مادية أو بشرية جراء الهجوم.وسبق أن استهدفت ميلشيا الحوثي في اليمن المملكة بشكل متكرر بصواريخ باليستية سبق أن وصلت إلى الرياض والطائف ومكة، إلا أنه لم يتم إطلاق صواريخ من قبل الحوثيين منذ استهداف هجوم أرامكو النفط سبتمبر الماضي الذي اتهمت المملكة إيران بالتورط فيه.