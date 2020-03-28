محمد إمام: «بعد كورونا هنحس بالنعم اللي في حياتنا ومش شايفنها»

يلتزم الفنان محمد إمام كغيرة من باقي نجوم الوسط الفني والمواطنين بقرار الحجر المنزلي، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا بسبب التزاحم والتجمعات.ونشر محمد إمام صورة حديثة له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "إن شاء الله لما نعدي الأزمة دي على خير.. كل حاجة هيبقى ليها طعم تاني.. الشغل، الصحاب، الصلاة في أماكن العبادة، السفر، الرياضة، السينما، الشارع، الحياة نفسها هيبقى ليها طعم تاني".وأضاف: "هنحس بكل النِعم اللي كانت موجودة في حياتنا ومش شايفنها.. هنعرف قيمة اليوم اللي كان بيعدى عادي ومش عاجبنا.. هتفهم إن نومتك في وسط عيلتك وهما كويسين بالدنيا.. إحنا هنبقى أحسن من الأول كتير إن شاء الله.. والأيام الحلوة لسه جاية.. الحمد لله".وكان أخر أعمال محمد إمام، فيلم "لص بغداد"، الذي شاركه بطولته أمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد ‏الوهاب، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى‎، وحقق الفيلم نسبة نجاح كبيرة وقت عرضه وتم عرضه في عدد من الدول العربية ولقي إقبالًا كبيرًا فيها.