محافظ السويس يغلق الشواطئ السياحية كإجراء احترازى ضد كورونا

أصدر اللواء عبدالمجيد صقر، اليوم السبت، تعليمات بإغلاق جميع الشواطئ بالقرى السياحية بالسخنة أمام الجمهور، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الإجازة للخروج إلى الشواطئ.يأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة المواطنين والتنبيه على جميع المتواجدين بالشواطيء بخطورة التجمعات أى كان موقعها.وكانت محافظة السويس قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الألكترونية، وعدم إقامة سوق الأحد وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية، ومتابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.