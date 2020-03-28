محافظ البحر الأحمر يكشف حقيقة اختراق المواطنين لقرار غلق الشواطئ

قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إن سواحل المحافظة تمتد حتى 1080 كم، حيث تمتد من الزعفرانة وحتى حلايب وشلاتين.وكشف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، عن أن تجمعات المواطنين التى رصدتها المحافظة أمس الجمعة كانت فى شاطئ واحد فقط بمدينة الغردقة امتدت على مساحة 1 كم.وأوضح اللواء عمرو حنفى، أن ما رصدته المحافظة أمس الجمعة كان تجمعًا لبعض العائلات البسيطة والشباب بالنزول للمياه رغم توقف كل الخدمات المحيطة به طبقًا لقرار رئاسة الوزراء بتطبيق قرار غلق المقاهى والكافتيريات ومنع التجمعات، مشيرًا إلى أنه بمجرد وصول الجهات الأمنية وتواصلهم مع الأهالى هناك استجابوا على الفور بإخلاء الشاطئ.وتابع أن أهالى محافظة البحر الأحمر يتمتعون بالوعي الكافي الخاص بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة أن الأهالى هم من أبلغوا عن هذه الواقعة مع إصدار قرار فى حالة تكرار هذه الأمر سيتخذ كل الإجراءات القانونية حيال ذلك.